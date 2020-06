Iberdrola assina manifesto para a recuperação económica sustentável

Hoje às 10:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Iberdrola assinou a Green Recovery Alliance, um manifesto que visa pressionar os decisores políticos a optarem por caminhos de recuperação económica que sejam sustentaveis do ponto de vista ambiental.

A participação da Iberdrola na Green Recovery Alliance foi anunciada por ocasião do Dia Mundial do Ambiente, que se assinala esta sexta-feira.

"A recuperação económica dos países impactados pelo novo coronavírus terá como vetor a sustentabilidade do planeta, por forma a criar as condições para a sustentabilidade económica e social. No âmbito da Green Recovery Alliance, a Iberdrola reitera a sua convicção e investimento num modelo de negócio limpo, confiável e inteligente que substitui a produção com fontes contaminantes por energias limpas, intensificando a descarbonização e eletrificação da economia", sublinha a empresa em comunicado.

A Iberdrola é líder mundial na produção eólica e está entre os maiores produtores de energia no mundo.