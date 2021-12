Saiba que empresas vão baixar a fatura da eletricidade em janeiro

Marisa Silva Ontem às 22:40 Facebook

Entre as grandes empresas, é a única, até agora, a anunciar redução via taxas de acesso à rede. Galp e EDP vão subir preços. Endesa mantém.

A partir de 1 de janeiro, os clientes da Iberdrola vão pagar menos na fatura mensal da luz. Ao JN, a empresa revelou que vai baixar os seus preços por via da redução das tarifas de acesso à rede, estimando-se que uma família com uma potência contratada de 3,45kVA obtenha uma poupança de cerca de 110 euros por ano. Entre as grandes operadoras, a Iberdrola é a única, até ao momento, a anunciar uma redução que se reflete na fatura. Entretanto, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou ontem que o preço da eletricidade para as mais de 900 mil famílias do mercado regulado vai subir 0,2% no próximo ano (ver caixa).