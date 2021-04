Iguarias da Páscoa voam das prateleiras de lojas e híperes

Ana Carla Rosário, Célia Domingues e Mónica Ferreira Hoje às 13:23 Facebook

Produtores de cabrito e borrego satisfeitos com as vendas, assim como os de doçaria, que contam todos com a ajuda da venda online.

Com um ano de experiência de como passar a Páscoa sem juntar a família, aprendemos, com esta pandemia, que pode haver formas simples de contornar a saudade e até proporcionar alegria: pelo estômago. O que faltará em celebrações religiosas, sobrará tempo para podermos apreciar em casa uma mesa farta. Se não for dado a passar tempo na cozinha, tem sempre sempre o takeaway.

Nesta Páscoa, quem estão felizes são os produtores das principais iguarias desta época. Desde o cabrito e o borrego, às fábricas e pastelarias que se dedicam à confeção de doces, como o pão de ló, as amêndoas cobertas e chocolates.