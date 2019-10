Impostos castigam trabalhadores com melhores salários

Erika Nunes Hoje às 09:37 Facebook

Ao nível da Suécia, da Bélgica e da Eslovénia - Portugal é o quarto país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com os mais elevados níveis de impostos para os rendimentos de topo.

Em Portugal, 72% do rendimento dos que mais ganham vai para impostos, segundo o estudo do European Policy Information Center, publicado esta semana. Qual é o risco decorrente dessa política fiscal? Fuga de talentos para outras geografias mais favoráveis aos salários altos e perda potencial de investimentos por multinacionais. O estudo mostra que o Estado é quem mais ganha com os contribuintes de altos rendimentos. Espanha é mais branda (ver mapa).

De acordo com o estudo, em Portugal, o escalão de rendimentos de IRS mais elevado paga a taxa máxima de 48%, à qual é acrescida a taxa de solidariedade (usou a máxima, de 5%), mais uma taxa média de IVA de 16% sobre o consumo estimado e a das contribuições para a Segurança Social, resultando em 72% de impostos para os salários superiores a 25 200 euros, conforme o escalão de IRS.