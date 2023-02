Indemnizações pagas a trabalhadores ex-BPN sobem 350%

Empresa Parvalorem gastou mais de 3 milhões de euros para pagar rescisões a pouco mais de dez gestores.

As indemnizações pagas pela Parvalorem, a empresa pública que ficou com os ativos tóxicos do antigo BPN, subiram 350% no último ano ano fiscal de 2021 depois de a administração liderada por Sofia Brígida Torres ter acertado com o Ministério das Finanças um programa de rescisões de contrato de trabalho por mútuo acordo, onde foram pagos 3,1 milhões de euros a pouco mais de dez trabalhadores, todos eles antigos diretores do ex-BPN.

A presidente da Parvalorem destaca na sua mensagem no relatório e contas mais recente, de 2021, a "redução do número de colaboradores, de 161 em 2018, para um total de 96, incluindo todas as saídas contratualizadas em 2021".