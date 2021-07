Indústria desespera com isolamento de trabalhadores vacinados

Inês Schreck e Marisa Silva com Ilídia Pinto Hoje às 10:29 Facebook

Isolamento profilático de quem tem vacinação completa está em revisão pela DGS, sem data para alterações. Empresários pedem "equilíbrio".

Numa altura em que as encomendas aumentaram, a indústria do têxtil, calçado e metalomecânica está a braços com falta de pessoal e com dificuldades em cumprir os prazos de entrega das encomendas. O absentismo anda próximo dos 20% e tem sido agravado pela norma que obriga ao isolamento profilático de trabalhadores com a vacinação completa que tiveram um contacto de risco com um caso positivo de covid-19. Vários países já a aboliram, mas Portugal continua reticente.

Há especialistas a defender que não faz sentido manter esta medida, mas não é consensual. Amanhã, os peritos que têm apoiado o Governo reúnem-se no Infarmed e este poderá ser um dos temas em discussão.