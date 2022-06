Indústria naval "luta" para viver no futuro

Estaleiros e empresas especializadas do setor querem inovar e apostar na sustentabilidade, mas nem todos têm facilidades.

A tecnologia e a sustentabilidade ambiental são preocupações cada vez mais importantes em qualquer setor de atividade. A indústria naval não foge à regra e quer manter-se à tona. Já se usam novos métodos na construção e na reparação naval, desde as tintas mais ecológicas para a pintura ao tratamento dos barcos (ler texto ao lado). Mas a falta de investimento e de infraestruturas para fazer a transição ecológica e digital é condicionante, mesmo que os clientes estejam ávidos por novidades.

Em Portugal, as empresas do setor estão a atuar a diferentes velocidades. Veja-se o exemplo dos Estaleiros Navais de Peniche (ENP). Entre 2012 e 2016, tiveram uma parceria com a empresa finlandesa AW Energy, num projeto que consiste na produção de energia elétrica a partir das ondas. "A nosso cargo ficou a construção global da estrutura, a montagem e a colocação na água", explica Álvaro Oliveira, diretor-geral dos ENP.