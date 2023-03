Inflação desacelera, mas preços dos alimentos continuam a subir

António José Gouveia Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Produtos alimentares aumentaram 19,3% em março, ligeiramente menos do que em fevereiro. Analistas acreditam numa queda gradual, mas dependente dos mercados internacionais.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta sexta-feira que a taxa de inflação - o Índice de Preços no Consumidor (IPC) - voltou a cair em março para 7,4%, menos 0,8 pontos percentuais em relação a fevereiro. Quer isto dizer que os preços também caíram? Não, apenas desaceleraram o seu crescimento, tendo também em atenção que este valor compara com a inflação registada em março do ano passado, quando já estava a decorrer a guerra na Ucrânia e os preços da energia e dos alimentos terem começado a subir de uma forma estratosférica.



"Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022"″, alertou o INE. Ou seja, a inflação abrandou, em parte, porque a comparação é com um mês atípico do ano anterior.