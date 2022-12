Inflação já fez salário real recuar para níveis de 2019

Delfim Machado Hoje às 08:01 Facebook

Estudo traça retrato das remunerações e desigualdades em Portugal. Setor energético é o que mais premeia quem tem curso superior.

O salário real dos portugueses já está em níveis de 2019 devido ao aumento dos preços. Esta é uma das conclusões do estudo sobre os padrões de evolução, inflação e desigualdades nos salários que é apresentado hoje pelo Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social (CoLABOR). Outro dado é que o salário médio está cada vez mais próximo do mínimo e é à boleia deste que há mais subidas.

Em julho de 2019, a média do salário real dos portugueses (remuneração mensal menos inflação) estava próxima dos 1350 euros. Três anos depois, apesar de o salário mínimo ter subido de 600 euros para 705 euros, o valor real do salário médio manteve-se perto dos 1350 euros. "Os salários reais começaram rapidamente a regredir com o surto inflacionário vivido a partir da primeira metade de 2021", conclui o estudo que analisou a evolução desde o início do milénio.