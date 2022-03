Inflação subiu para 5,3% em março, o valor mais alto em 28 anos

Ilídia Pinto (JN/DV) Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A taxa de inflação subiu para 5,3% em março, o valor mais elevado desde junho de 1994, avança o Instituto Nacional de Estatística, impulsionada, em especial, pela taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos, que se situou nos 19,8%, o valor mais alto desde fevereiro de 1991.

Segundo o INE, o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação homóloga de 3,8% (3,2% no mês anterior), com o índice referente aos produtos alimentares não transformados a aumentar 5,9% (3,7% em fevereiro).

Comparativamente com o mês anterior, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá subido para os 2,5%, que comparam com os 0,4% de fevereiro e os 1,4% de março de 2021. O INE estima que a variação média da inflação nos últimos doze meses seja de 2,2% (1,8% no mês anterior). Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 5,5% (4,4% no mês anterior).

Estes são dados da Estimativa Rápida do IPC/IHPC, sendo que os dados definitivos referentes ao mês de março de 2022 serão publicados a 12 de abril.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia