O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou esta sexta-feira prever uma taxa de inflação de 7,4% em março, menos 0,8 pontos percentuais face a fevereiro.

"Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022", pode ler-se no portal do INE.

É a quinta descida mensal, depois de, em fevereiro, a taxa se ter fixado nos 8,2%.