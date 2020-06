Pedro Araújo Hoje às 08:11 Facebook

O Estado deverá ter de entrar com cerca de mais 900 milhões de euros em empréstimos ao Novo Banco (NB) no próximo ano, uma vez que as contas de 2020 deverão ser muito afetadas pela pandemia, um facto que deixou Marcelo Rebelo de Sousa "estupefacto".

Aliás, a título de comparação, já foram para o NB, desde 2017, um total de 2130 milhões de euros de dinheiros públicos, tanto quanto o Estado prevê gastar este ano em lay-off e auxílio à TAP, outro dano económico colateral da pandemia.