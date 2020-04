Dinheiro Vivo Hoje às 11:28 Facebook

No mês passado, houve mais 52 mil pessoas inscritas no IEFP, com o número total de desempregados a superar os 343 mil.

Os centros de emprego do país registaram em março 52.999 novos desempregados, numa subida de 34%, revelam os dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). No mesmo período, as colocações caíram 29%, com 5932 postos de trabalho preenchidos, e o mês terminou com um total de 343.761 desempregados registado no país.

