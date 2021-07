Insolvência põe fim ao maior grupo têxtil do país

Delfim Machado Hoje às 13:21 Facebook

Grupo MoreTextile apresentou a empresa António Almeida & Filhos à insolvência. Era a última fábrica do gigante criado em 2011 para revitalizar também a Coelima e a JMA Felpos.

A empresa têxtil António Almeida & Filhos (AAF), que tem 65 anos e 190 trabalhadores, em Moreira de Cónegos, Guimarães, apresentou-se à insolvência. É a última fábrica do grupo MoreTextile, que já vendeu a Coelima e a JMA Felpos no mês passado. Dez anos depois de nascer, o maior grupo têxtil do país desaparece.

O pedido de insolvência da AAF foi formalizado na passada sexta-feira, dia 9, junto do Tribunal de Guimarães. A AAF pertence desde 2011 ao grupo MoreTextile, criado naquele ano para salvar a Coelima, JMA Felpos e AAF, três fábricas têxteis do Vale do Ave que estavam em dificuldades.