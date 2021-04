Instagrammer Cláudio André não pode exercer intermediação financeira em Portugal

JN/Agências Hoje às 16:31 Facebook

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou, esta segunda-feira, que as entidades Cláudio André e Evomovement não estão autorizadas nem registadas para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

Em comunicado, o regulador adverte também que nenhuma das duas "se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira".

De acordo com a CMVM, a Evomovement atua através do website https://evomovement.life/, enquanto Cláudio André o faz através do endereço eletrónico https://www.claudioandreofficial.com/ e da página de instagram https://www.instagram.com/claudioandreofficial/.

Para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal, a CMVM recomenda a consulta da lista de intermediários financeiros autorizados ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS).

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com as entidades Cláudio André ou Evomovement poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt.