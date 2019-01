Rede de consultores imobiliários iad mais do que triplicou faturação

Hoje às 17:00 Facebook

A iad (imobiliário ao domicílio), rede de consultores imobiliários independentes de agências, faturou 4,2 milhões de euros em 2018, mais do que triplicando o resultado do ano anterior (subida de 230%), disse o diretor-geral.

À agência Lusa, Alfredo Valente, que dirige a rede de consultores que trabalham sem rede de lojas/agências e numa "aposta clara na difusão 'web'", avançou as previsões de este ano a faturação ultrapassar os oitos milhões de euros.

"O grande aumento de faturação que prevemos para a iad neste exercício fiscal resulta de um conjunto de fatores. Por um lado, o crescimento que ainda se perspetiva para o mercado português para 2019. Por outro lado, o crescimento orgânico da rede, no que respeita ao número de consultores", começou por explicar o responsável.

O dirigente da rede, com origem em França e com atividade há três anos em Portugal, acrescentou que para justificar a previsão entra ainda o "aumento da eficiência da atividade do consultor".

Com 700 consultores em Portugal, a iad Portugal registou nos últimos 12 meses perto de mil transações, das quais cerca de 26% no distrito de Lisboa e destas mais de metade no concelho da capital.

Em Faro foram registadas cerca de 16% das transações, em Leiria 9%, no Porto 7% e em Setúbal 7%.

Mais de metade (52%) das vendas correspondem a apartamentos e, a nível de nacionalidade dos compradores, o valor médio envolvendo um cliente português foi de 143 mil euros e do estrangeiro pouco acima dos 230 mil euros.

Na iad, "mais de metade das transações mediadas em 2018 teve um comprador" internacional, tendo sido os principais investidores os franceses (mais de 20%), seguindo-se os brasileiros, britânicos e norte-americanos.

Globalmente, foram registadas 48 nacionalidades, segundo os dados da rede.

O responsável notou que neste projeto "sem limites, sem fronteiras", são reduzidos os custos de operação do consultor, com o cliente vendedor a ser beneficiado por um "regime de comissões extremamente competitivo".

"Na verdade, cada consultor iad é como que dono da sua própria agência imobiliária, assente num ambiente 'web'", explicou.

A iad nasceu em França, 2008, e implementou-se em Portugal em 2015 e no passado em Espanha e em Itália, contando com um total de 8.000 consultores.

"Em termos consolidados, o grupo faturou 154 milhões de euros entre julho 2017 e junho 2018", informou à Lusa.

Em Portugal, os consultores estão em 15 dos 18 distritos do continente e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, explicou o responsável, acrescentando o objetivo para este ano de a rede integrar mais 300 consultores.