2017 será ano recorde de exportações

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, assegurou que 2017 será um ano recorde das exportações, quer em termos de valor, quer no seu peso na economia.

Com base nos indicadores do comércio externo de bens, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na manhã desta terça-feira, o governante afirmou que, além de ser um ano recorde nas exportações e no seu peso no Produto Interno Bruto (PIB), 2017 "poderá ser o ano em que vamos ter um dos saldos da balança externa mais elevados e mais positivos de sempre".

De acordo com o INE, em novembro, as exportações de mercadorias subiram 11,9% e as importações avançaram 10,4%, face ao mês homólogo. O défice da balança comercial foi de 867 milhões de euros, mais 17 milhões do que na mesma altura do ano passado.

Quanto ao setor do têxtil e vestuário, 2017 deverá marcar com recorde, com a indústria a vender no estrangeiro mais de 5,2 mil milhões de euros, prevê Paulo Vaz, diretor geral da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP).

Caldeira Cabral falava à margem da feira de têxtil-lar Heimtextil, em Frankfurt, Alemanha que arrancou ontem com a participação de 83 empresas portuguesas.