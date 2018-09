70 anos depois, a produção do "Carocha" vai chegar ao fim

Ontem às 22:18 Facebook

O fabricante alemão Volkswagen anunciou, esta quinta-feira, que vai abandonar definitivamente a produção do mítico "Carocha" no próximo ano, lançando dois últimos modelos para "celebrar a rica herança" de uma viatura que marcou a história do setor automóvel.

"A perda do Carocha, depois de três gerações e mais de sete décadas, deverá provocar todo um conjunto de emoções aos muitos fãs devotos do Carocha", disse o presidente executivo da Volkswagen da América do Norte, Hinrich Woebcken.

O fabricante, que ainda não recuperou nos Estados Unidos do escândalo da manipulação de motores para mascarar a taxa de poluição, quer focar-se na produção de viaturas familiares maiores e elétricas e "não prevê no imediato substituir" o 'Käfer' ('besouro', em alemão, termo por que é conhecido o carro).

Woebcken ressalvou, no entanto: "Nunca digas nunca".

A produção terminará definitivamente em julho de 2019, na fábrica de Puebla (México).