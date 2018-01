Hoje às 20:38 Facebook

Twitter

A economia e o conforto são os elogios mais repetidos pelos utilizadores que se deslocaram este fim-de-semana à Central Tejo, em Lisboa, para testar automóveis elétricos e para fazer outras experiências de mobilidade inovadoras.

No final do Warm UP do Lisbon Mobi Summit que em setembro suscitará um grande evento internacional dedicado às profundas e rápidas mudanças que estão a ocorrer nos transportes de pessoas e bens o balanço feitos por intervenientes e consumidores é muito positivo.

Siga aqui toda a atualidade sobre a Mobi Summit.