Ações do Sporting caem quase 8%

As ações do Sporting estão esta quinta-feira a cair 7,89% na bolsa de Lisboa para 0,70 euros, numa altura em que o clube vive um período conturbado.

Pelas 10.30 horas, os títulos do Sporting perdiam 7,89% para 0,70 euros, tendo sido transacionadas 360 ações.

As empresas cotadas com pouca liquidez e dispersão bolsista, como é o caso da SAD do Sporting, têm uma negociação por chamada, ou seja, ocorre duas vezes por dia (às 10.30 horas e 15.30 horas), embora as ordens estejam sempre a entrar no sistema.

Durante a tarde de terça-feira, cerca de 50 pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores e outros membros da equipa técnica.

A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.

Na sequência da invasão à Academia leonina, a GNR deteve 23 suspeitos, apreendeu cinco viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolheu depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do clube.

Os detidos foram já identificados, ficaram a conhecer os factos que lhe são imputados.

O Ministério Público disse na quarta-feira que os detidos pelas agressões a futebolistas do Sporting são suspeitos de práticas que podem configurar crimes de sequestro, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, e terrorismo, entre outros.

Na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol e de futebol, a Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira quatro pessoas, incluindo o diretor desportivo do futebol do Sporting, André Geraldes, após buscas realizadas na SAD do Sporting, em Alvalade (Lisboa).

O Sporting confirmou a realização de buscas em instalações do clube e que dois colaboradores foram constituídos arguidos.