"Adesão massiva" a bilhetes baratos deixa site da CP fora da linha

Os utilizadores do site da CP estão com problemas em comprar bilhetes. Devido à promoção iniciada esta sexta-feira, o sistema recebeu mais visitas do que esperado.

Desde as 9 horas que quem quer comprar bilhetes no site da CP- Comboios de Portugal está a sentir dificuldades em aceder à plataforma eletrónica da empresa ferroviária. "A adesão massiva de utilizadores trouxe problemas para o site", confirmou, ao JN, Ana Portela, do gabinete de comunicação da CP.

Entre 5 e 15 de janeiro de 2018, a CP disponibiliza uma tarifa promocional com descontos que podem atingir 80%, em viagens de Longo Curso. Neste período, viagens entre Lisboa e Porto, por exemplo, podem ser adquiridas a partir de 5 euros nos comboios Intercidades e 6,5 euros em Alfa Pendular.

O número de lugares disponíveis com esta redução é limitado, o que motivou uma procura fora do normal. "Desenvolvemos vários testes bem sucedidos antes de lançar a campanha. O que aconteceu hoje é totalmente inesperado", explica a porta-voz.

Apesar dos problemas verificados no site, ainda é possível comprar bilhetes em promoção nas lojas físicas da CP.