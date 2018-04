Aeroportos portugueses afetados por falha técnica na gestão de voos

Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

A NAV - Navegação Aérea de Portugal disse, esta terça-feira, que os aeroportos portugueses, "à semelhança dos restantes" da rede europeia, estão a ser afetados pela falha técnica nos sistemas de gestão de voos, uma vez que foram ativados os planos de contingência.

Segundo a última informação disponível da empresa gestora do espaço aéreo nacional, "até meio da tarde, os atrasos nas descolagens no aeroporto de Lisboa rondavam os 1500 minutos e no aeroporto do Porto os 500 minutos". "Nos outros aeroportos nacionais os atrasos eram residuais", precisou fonte oficial à agência Lusa.

Estes atrasos referem-se ao acumulado de minutos de todos os voos que descolaram depois do horário previsto, explicou.

A Eurocontrol, organização europeia para a segurança da navegação aérea, tinha comunicado que uma falha técnica poderia provocar atrasos em metade dos cerca de 30 mil voos previstos para esta terça-feira no espaço aéreo europeu.

Questionada pela Lusa sobre o assunto, fonte oficial da NAV disse que "não existem quaisquer restrições ao tráfego em sobrevoo nas RIV (Região de Informação de Voo) de Lisboa e Santa Maria".

No entanto, acrescentou a mesma fonte, "nos aeroportos nacionais, à semelhança dos restantes aeroportos da rede europeia do 'network management', foram ativados os planos de contingência, o que implica restrição nas descolagens".

Entretanto, "hoje estavam previstos 29.500 voos na rede europeia. Cerca de metade destes voos podem registar atrasos devido a uma avaria no sistema", indicou em comunicado a Eurocontrol, que já tinha assinalado uma falha no sistema de gestão.