Afinal o que se passa com a aliança Renault/Nissan/Mitsubishi?

A detenção do presidente do grupo Nissan e da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, na segunda-feira, provocou uma série de ondas de choque em França e no Japão.

Esta quarta-feira um tribunal de Tóquio decidiu prolongar por dez dias a detenção de Carlos Ghosn, homem-forte do grupo, a fim de prosseguir as investigações em curso sobre fraude fiscal que recaem sobre o empresário.

Ghosn, empresário franco-brasileiro de origem libanesa, de 64 anos, foi detido na segunda-feira em Tóquio por suspeitas de fraude fiscal, numa operação que chocou a indústria automóvel mundial.

A acusação afirma que Ghosn "conspirou para minimizar os seus ganhos cinco vezes entre junho de 2011 e junho de 2015", declarando uma soma total de 4,9 mil milhões de ienes (cerca de 37 milhões de euros) no lugar de quase dez bilhões de ienes.

Segundo a Nissan, o CEO foi denunciado por um funcionário da empresa.

Um dos seus associados, Greg Kelly, detido simultaneamente, também viu o seu período de detenção prolongado por mais 10 dias, até 30 de novembro, segundo os meios de comunicação japoneses.

Em comunicado, a Nissan confirmou uma "investigação interna nos últimos meses sobre conduta imprópria envolvendo os dois. A empresa afirmou ter dado informações ao Ministério Público do Japão e "cooperou plenamente com a investigação", o que continuará a fazer, acrescentou a empresa, que pediu desculpas aos acionistas.

O grupo Nissan poderá igualmente estar sujeito a processos judiciais. O Ministério Público acredita, de acordo com a imprensa, que, se houver culpa, a responsabilidade também recai sobre a empresa, pois é a mesma que entregou às autoridades documentos financeiros imprecisos nos quais Ghosn escondeu uma parte significativa dos seus rendimentos.

As pessoas materialmente envolvidas em qualquer fraude podem receber uma sentença mais leve no caso de cooperação de acordo com uma lei recente.

Reação em França

A Renault indicou ontem que continua as suas operações com normalidade, apesar da detenção de Carlos Ghosn, manifestando empenho na consolidação da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi.

"Todos os procedimentos estão operativos, permitindo ao grupo Renault prosseguir o funcionamento normal da sua atividade industrial e comercial", referiu a Renault em comunicado divulgado horas antes de uma reunião do Conselho de Administração da empresa.

"Thierry Bolloré, vice-presidente do grupo Renault, está encarregado da continuidade do Conselho Executivo do grupo", acrescentou a empresa.

Mas o apoio demonstrado pela Renault a Ghosn contrasta, nota o "The Guardian", com a posição do Estado francês, que tem uma participação de 15% na empresa, e com a Nissan, que colaborou com a investigação das autoridades japonesas.

Bruno Le Maire, o ministro das Finanças francês, afirmou que o CEO sob suspeita teria de sair, à medida que as dúvidas sobre a sobrevivência a aliança começam a aumentar. "Carlos Ghosn não está já em posição de ser capaz de liderar a Renault", afirmou Le Maire. "A Renault foi fragilizada, o que torna ainda mais necessário que se aja rápido".

Mas o Conselho de Administração da Renault afirma que a nomeação de Bolloré é "apenas temporária" e que "não comenta os indícios alegadamente reunidos contra o SR. Ghosn pela Nissan e pelas autoridades judiciais japonesas". Além disso, Bolloré afirmou, numa nota interna, que tem o "apoio total" dos executivos sénior da empresa.

Futuro incerto

As suspeitas que recaem sobre Ghosn colocam uma série de questões sobre o futuro da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi (atual líder de vendas a nível mundial), processo que o próprio empresário franco-brasileiro liderou.

Além de presidente do grupo Nissan Motor, Ghosn é também o homem forte das duas empresas que compõem a aliança com a Nissan, a Renault e a Mitsubishi Motors, e é considerado o homem de negócios estrangeiro mais influente no Japão e uma das figuras mais relevantes da indústria automóvel mundial.

Esta terça-feira, o "Financial Times" escreveu que a administração da Nissan tentou bloquear um plano elaborado por Ghosn, no sentido de fundir definitivamente as três companhias, apesar de a Renault ter afirmado que continua empenhada na "consolidação da aliança".

A queda de Ghosn poderá provocar uma batalha entre o Japão e a França para a controlar. A estrutura é pouco ortodoxa, mas criou o maior fabricante mundial de automóveis: a Renault tem 43.4% da Nissan, enquanto a Nissan tem 15% da Renault e 34% da Mitsubishi.

O CEO da Nissan tinha já expressado a sua oposição a uma fusão total entre a sua empresa e a Renault.

Segundo o "The Guardian", Bolloré é visto como um bom substituto de Ghosn na Renault, ainda que não seja claro que tenha capacidade para liderar a aliança.

Osamu Masuko, CEO da Mitsubishi, disse ontem que as três empresas deveriam nomear três novos líderes separadamente, porque, para ele, não há "ninguém no planeta como Ghosn que seja capaz de conduzir a Renault, a Nissan e a Mitsubishi".