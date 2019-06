Airbnb corta nas taxas para ganhar hotéis ao Booking

Ana Margarida Pinheiro Hoje às 08:45 Facebook

Sistema de comissões partilhadas entre o alojamento e o cliente final acaba a partir desta terça-feira para as unidades hoteleiras profissionais.

É o derradeiro golpe numa batalha já longa com a Booking. A partir de hoje, o Airbnb acaba com o sistema de comissões partilhadas entre o alojamento e o hóspede passando a cobrar uma taxa única de 14% ao fornecedor do serviço, sempre que se trate de um anfitrião profissional. A medida pretende conquistar hotéis e clientes ao Booking, que detém o monopólio mundial das reservas de alojamento.

"Estamos centrados em facilitar o trabalho dos anfitriões profissionais com a plataforma Airbnb, por essa razão estamos a implementar uma nova estrutura de comissões", revelou o Airbnb ao JN/Dinheiro Vivo. "Esta nova comissão, apenas para anfitriões profissionais (hotéis, estalagens, etc.), cria uma taxa standard e elimina a taxa dos hóspedes".

A nova política é só mais um passo do Airbnb no mundo dos hotéis e alojamentos profissionais. Há muito que a plataforma quer deixar de ser apenas um ponto de encontro entre turistas e proprietários que colocam as suas casas ou quartos à disposição dos turistas. Para ganhar escala no mundo dos profissionais, o Airbnb tem feito campanhas de atração de hoteleiros e prometido preços baixos. Em paralelo, a plataforma comprou recentemente o Hotel Tonight, "app" de reservas de "última hora" para escalar o seu negócio de hotéis.

A empresa assume um outro propósito com a mudança nas taxas que cobra: "Oferecer aos anfitriões profissionais que anunciam em várias plataformas um melhor controlo sobre os preços que aparecem aos hóspedes na plataforma Airbnb".

Não é certo que os hotéis com registos mais antigos possam migrar para o novo serviço, ainda que, segundo a plataforma Skift, esteja a ser preparada uma opção de escolha do modelo para os restantes hotéis.

O custo partilhado entre alojamentos e clientes vai manter-se para todos os outros tipos de alojamento, tanto por gestores de propriedades como por anfitriões que partilham as suas casas. Nestes casos, o anfitrião assume uma taxa que varia entre 3% e 5% e os clientes pagam taxas que podem chegar a 20%.

PORMENORES

Seis milhões de espaço

O Airbnb reúne mais de seis milhões de espaços, em quase cem mil cidades de 191 países. Em março, celebrou o facto de 500 milhões de hóspedes já terem feito check-in num alojamento do Airbnb.

Oferta diversificada

Há alojamentos para todos os gostos e tamanhos: contam-se 14 mil minicasas, mais de 4 mil castelos e há, até, mais de 2400 casas na árvore. Mais de metade dos anfitriões no Mundo são mulheres.