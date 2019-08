Alerta amarelo do Porto a Viana devido a chuva forte e trovoada

Hoje às 16:00 Facebook

O Instituo Português do Mar e da Atmosfera emitiu um alerta amarelo para o Litoral Norte. O verão continua, para já, apenas no calendário.

A previsão de chuva forte e de trovoada motivou um alerta amarelo do Instituo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o Litoral Norte, para os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo, em vigor das 21 horas desta quinta-feira às 3 horas da madrugada de sexta-feira.

Segundo o IPMA, está prevista a ocorrência de chuva persistente e por vezes forte, acompanhada de vento forte e trovoada.