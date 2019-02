AM-GT 4Doors: Mais uma estrela no centro do Porto 

Reis Pinto Ontem às 23:37 Facebook

No coração do Porto, junto à mais recente unidade hoteleira de luxo da cidade, nasceu a mais recente Pop Up Store Mercedes-AMG, que expõe o novo modelo da marca alemã, o desportivo de quatro portas AMG GT Coupé, na sua versão mais potente, a 63S 4MATIC+, de 639 cavalos.

Nesta iniciativa da Sociedade Comercial C. Santos, que estará ativa até à próxima segunda-feira, no Hotel Le Monumental Palace, pode ser apreciado o primeiro veículo desportivo de quatro portas assinado pela Mercedes-AMG, que proporciona excecionais performances, com espaço para quatro passageiros e bagagem.

A unidade exposta tem um motor de arquitetura V8, 4.0 litros de cilindrada, que debita 639 cavalos de potência e 900 Nm de binário. Possui dois turbocompressores duplos, uma caixa de nove velocidades AMG SPEEDSHIFT MCT 9G e um sistema de tração integral 4MATIC+, o que garante uma velocidade máxima de 315 km/h. Vai dos 0 aos 100 km/h em 3.2 segundos.

Mas a gama 4Doors começa na versão base 43 4MATIC+, de 367 cavalos e 500 Nm de binário, seguindo-se a 53 4MATIC+, com um motor de 3.0 litros, 435 cavalos e o mesmo binário, a 63 4MATIC+, que tem o mesmo motor da versão mais potente, mas debita "apenas" 577 cavalos e 800 Nm de binário.

Os preços começam nos 111.900 euros, culminando nos mais de 213 mil euros da versão mais potente. O exemplar em exposição na Avenida dos Aliados tem um preço de venda ao público de 251.438 euros e já tem dono...