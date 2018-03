Associação Mutualista teve prejuízos de quase 221 milhões antes de impostos

Hoje às 14:29 Facebook

A Associação Mutualista Montepio Geral acumulou prejuízos de 220,977 milhões de euros em 2017 antes do pagamento de impostos, segundo o relatório e contas do ano passado.

Na segunda-feira, foi conhecido que, o ano passado, a Associação Mutualista Montepio Geral teve um resultado líquido positivo de 587,554 milhões de euros, bem acima dos 7,4 milhões de euros de 2016, para o que contribuíram créditos fiscais de 808,621 milhões de euros.

Já o relatório e contas divulgado na quarta-feira ao final do dia dá mais dados sobre o tema, ao indicar que os resultados antes de impostos foram de prejuízos de 220,977 milhões de euros, que os impostos líquidos de 808,531 milhões de euros permitiram tornar positivo (impostos diferidos positivos 808,621 milhões de euros e imposto corrente de 90 mil euros).

A possibilidade de a Mutualista beneficiar de créditos fiscais aconteceu depois de um "pedido de informação vinculativa" feito por esta ao Fisco acerca da sua situação fiscal, após o qual passou a ficar sujeita a IRC (o imposto aplicado sobre os lucros das empresas).

O facto de a associação poder pagar este imposto fez com que, por outro lado, possa beneficiar do impacto de ativos por impostos diferidos, neste caso no montante de 808,6 milhões de euros.

Em anos anteriores, o regime dos ativos por impostos diferidos permitiu a vários bancos que operam em Portugal melhorarem as suas contas pelo reconhecimento de prejuízos acumulados em créditos fiscais.

Também os ativos por impostos diferidos contribuíram para que, em 2017, a Associação Mutualista Montepio tivesse apresentado capitais próprios positivos de 510 milhões de euros, que contrastam com os 251 milhões de euros negativos de 2016.

Os créditos fiscais do Montepio já levaram a pedido de esclarecimentos ao Governo por parte dos partidos PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda.

Em 2016, os lucros da Associação Mutualista Montepio foram os mesmos antes e depois de impostos, de 7,36 milhões de euros.