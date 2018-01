Atestar depósito ficou mais caro 100 euros num ano

PEDRO ARAÚJO Hoje às 00:40 Facebook

Atestar todas as semanas sai agora, no mínimo, mais caro 100euro/ano do que no início de 2017. Carga fiscal explica subida.

Encher um depósito de 45 litros de gasóleo fica agora mais caro 2,97 euros comparativamente ao início de 2017. No caso de um consumidor que ateste o veículo todas as semanas, o custo acrescido será de 154,4 euros por ano, partindo do princípio que os preços médios do dia 1 de janeiro, apurados pela Comissão Europeia (CE), se mantêm (1,321 euros por litro). No caso da gasolina - 1,510 euros no passado dia 1, que compara com 1,463 euros do início de 2017 -, o custo anual acrescido será de 110 euros.

