Aumento superior a 28 euros no Estado tira pontos para progredir

Mário Centeno garante que quem subiu por mérito à nova remuneração base de 635 euros terá tratamento diferenciado. Mas tabela feita pelos serviços do Ministério das Finanças mostra o contrário. Só as atualizações mais baixas vão manter pontos acumulados.

A decisão do Governo em fixar nos 635,07 euros a remuneração base da Administração Pública já levou a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap) a ameaçar com tribunal e recurso para as provedorias de justiça, nacional e europeia, devido às injustiças criadas, conforme o JN noticiou esta quarta-feira, dia em que o Ministro das Finanças foi ao Parlamento garantir que a subida por mérito (acumulação de um ponto por ano até perfazer dez e subir uma posição na tabela remuneratória) não iria ser posta em causa.

Uma tabela publicada esta quarta-feira pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) mostra que os trabalhadores que tenham agora uma atualização igual ou superior a 28 euros, devido ao aumento de 580 para 635,07 euros como remuneração mínima na Função Pública, perderão todos os pontos acumulados até à data.

"Só mantêm os pontos, e as correspondentes menções qualitativas de avaliação do desempenho, se o impulso salarial for inferior a 28 euros, caso em que esses pontos e menções qualitativas relevam para efeitos de futura alteração de posicionamento remuneratório". refere a DGAEP num conjunto de perguntas e respostas publicadas esta quarta-feira no seu site oficial.

Os trabalhadores que em dezembro de 2018 recebiam o equivalente ao salário mínimo nacional, que era de 580 euros, são os que terão o aumento mais expressivo, de 55,07 euros.

Porém, nem todos terão uma atualização tão generosa. Em causa estão os funcionários situados em posições remuneratórias "virtuais", ou seja, que na transição para a Tabela Remuneratória Única (TRU) em 2008 ficaram com remunerações sem correspondência direta nessa tabela.

Os funcionários públicos situados entre a terceira e quarta posições da TRU, a ganhar 631,64 euros, terão um acréscimo salarial de apenas 3,43 euros. Já os funcionários que recebem 609,32 euros verão o seu salário subir 25,75 euros, segundo os exemplos da direção-geral.

Contudo, nestes dois exemplos, como o valor do aumento é inferior a 28 euros (valor mínimo que, por lei, tem de ser assegurado entre carreiras), os trabalhadores mantêm os pontos obtidos na avaliação de desempenho nos últimos anos, relevando para efeitos de futura progressão na carreira.