Autarca do Porto e partidos vão receber taxistas em protesto

Hoje às 12:12, atualizado às 12:18 Facebook

Twitter

O autarca do Porto, Rui Moreira, e os partidos PS, BE, PCP, PEV e CDS vão receber os taxistas em protesto, esta quarta-feira, contra a lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte.

Taxistas concentrados no Porto em protesto vão ser recebidos pelo presidente da Câmara do Porto, às 12.30 horas, disse o porta-voz destes profissionais.

Carlos Lima, da Federação Portuguesa do Táxi, afirmou à Lusa que a reunião foi pedida pelos taxistas, no encontro que decorreu com a polícia para preparar os protestos que decorrem na avenida dos Aliados desde cerca das 06 horas.

"Na reunião vão estar presentes três taxistas", seguindo as indicações da autarquia, acrescentou.

Cerca de uma centena de taxistas estão concentrados nos Aliados em protesto contra a lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados que operam em Portugal, que deverá entrar em vigor em 01 de novembro.

Os representantes do setor do táxi enviaram à Assembleia da República um pedido para serem recebidos esta quarta-feira pelos deputados, a quem vão pedir que seja iniciado o procedimento de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma e que, até à pronúncia do Tribunal Constitucional, se suspendam os efeitos deste, "por forma a garantir a paz pública".

Em resposta, os grupos parlamentares do PS, BE, CDS-PP, PCP e PEV vão receber os taxistas, segundo a pela organização do protesto, promovido pela Federação Portuguesa do Táxi e pela ANTRAL - Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros.

Quatro partidos confirmaram já à comunicação social os encontros com representantes do setor do táxi no parlamento, indicando as horas das reuniões: PS (13 horas) PCP (13.30 horas), BE (14 horas) e CDS-PP (14.30 horas).

Também o PSD se mostrou disponível para receber os taxistas, mas, segundo o partido, não foi feito qualquer pedido de reunião até ao final da manhã.