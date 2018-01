Autarcas votam por soluções de mobilidade intermunicipal

CATARINA CRUZ Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Presidentes de câmara defendem investimento em transportes públicos comuns e apostam em serviços integrados nas cidades.

A mobilidade nas cidades é hoje um dos principais desafios que as autarquias enfrentam, com a falta de estacionamento no perímetro urbano e o congestionamento do trânsito a reduzirem a qualidade de vida das populações e a terem impacto na economia local. O tema foi debatido no warm up do Lisbon Mobi Summit, com os autarcas de Lisboa, Cascais e Torres Vedras a refletirem sobre os desafios que enfrentam nas suas cidades e a defenderem a necessidade de pensar a mobilidade a nível metropolitano.

"Todas as questões da mobilidade têm de ser equacionadas do ponto de vista metropolitano", defendeu Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sublinhando que as áreas metropolitanas funcionam como unidades económicas em que as pessoas têm de conseguir movimentar-se de forma rápida e barata. A degradação da linha de comboios de Cascais, que liga o concelho à capital e sobrecarrega a A5 e aumenta a entrada de carros em Lisboa, é uma situação que preocupa os presidentes de ambas as autarquias.

Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, lamentou a opção do atual Governo em acabar com as concessões dos transportes públicos a privados, solução que teve resultados positivos na linha ferroviária de Cascais. "Havia uma solução anterior de manter pública a infraestrutura e concessionar o serviço. Estava a funcionar com o anterior Governo", sublinhou Carreiras, deixando uma crítica ao atual Executivo: "É anacrónico, porque na margem sul há concessões dadas. Qual é a diferença de ideologia no território? É difícil de engolir." Uma das soluções em estudo pela Autarquia passa pela criação de faixas para transportes públicos na A5, um investimento privado já previsto. "No contrato de concessão há a obrigatoriedade de criar mais duas faixas [...] e devemos utilizá-las para transporte público", defendeu o social-democrata.

O investimento numa rede de transporte público pesado na área metropolitana é defendido pelos autarcas como prioritário, facilitando os fluxos pendulares e reduzindo a entrada de viaturas particulares em cidades onde se concentra grande parte do emprego, como Lisboa e Porto. "A situação que vivemos, na Área Metropolitana de Lisboa, é insustentável e compromete o nosso crescimento económico, o equilíbrio social e a qualidade de vida", afirmou Medina. "Todos os dias entram em Lisboa 360 mil carros, o equivalente a uma linha contínua de Lisboa a Paris", exemplificou. Nesse sentido, o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, sublinhou que "a linha do Oeste está obsoleta e que poderia ser rentabilizada", levando a que "muitos milhares de carros pudessem deixar de entrar na capital".

O quadro legal deixado pelo anterior Governo, que passou para os municípios competências na gestão dos transportes públicos, foi destacado pelos três autarcas como um "momento de oportunidade" que não pode ser desperdiçado.

No âmbito da mobilidade interna, os presidentes sublinharam a aposta que tem sido feita em serviços de transporte múltiplos, que sirvam as necessidades dos cidadãos nos diferentes momentos das suas vidas. Os serviços de mobilidade partilhada estão presentes nos três municípios - sejam bicicletas, motas ou carros - e foram defendidos como uma parte importante no futuro da mobilidade nas cidades. Miguel Eiras Antunes, partner da consultora Deloitte, destacou, numa apresentação que antecedeu o debate, que, "em 2040, 80% dos quilómetros percorridos serão em mobilidade partilhada". E deixou um conselho aos autarcas: "É preciso trabalharmos todos em ecossistema."