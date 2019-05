Autorizada exploração de comboio Corunha-Porto pela Arriva

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:48 Facebook

A Comissão Nacional de de Mercados e Concorrência (CNMC) espanhola autorizou a exploração de uma ligação ferroviária entre A Corunha e o Porto pela empresa alemã Arriva.

A firma que já detém circuitos de transporte rodoviário no Norte do país, aguardava há já alguns meses por uma decisão. Segundo a imprensa espanhola, a CNMC emitiu ontem a autorização permitindo que a Arriva entre em concorrência direta com a espanhola Renfe e a portuguesa CP, na exploração da linha entre a Galiza e o Porto.

Após largos meses em processo de avaliação do projeto da empresa alemão, aquela comissão concluiu que a entrada da Arriva na linha internacional do noroeste peninsular não afeta os objetivos e garantias dos atuais operadores.

Segundo estudos da Arriva, o percurso entre A Corunha e o Porto, demorará cerca de 2.48 horas quando a linha férrea estiver eletrificada. Atuamente o comboio Celta, leva cerca de 2.20 entre o Vigo e o Porto.