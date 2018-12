Azul vai ter voos diretos entre Porto e S. Paulo no verão de 2019

Erika Nunes Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Ligação terá três frequências semanais a partir de 3 de junho e permitirá a ligação em menos de nove horas a outras sete cidades brasileiras.

A companhia aérea brasileira Azul, fundada por David Neeleman, também acionista de referência da TAP, vai passar a oferecer um voo direto entre S. Paulo, no Brasil, e o Porto, com três frequências semanais, a partir de 3 de junho e até 3 de setembro.

Através do hub brasileiro do aeroporto de Campinas, a companhia disponibilizará a ligação dos voos do Porto a Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia e Cuiabá "em menos de nove horas". No sentido inverso, em parceria com a TAP, os viajantes provenientes do Brasil poderão passar pelo Porto e fazer a ligação a Amesterdão, Génova, Luxemburgo e Londres.

"O novo voo para o Porto é um novo marco para a Azul, o aeroporto de Viracopos e o mercado da aviação brasileiro", comentou Abhi Shah, diretor de receitas da Azul, em comunicado da empresa. "Esta adição fortalece ainda mais o nosso hub principal, oferecendo mais opções de ligações aos nossos clientes domésticos e à rede internacional. Estou confiante que este novo voo terá muito sucesso", acrescentou a mesma fonte.

"O novo serviço da Azul entre Viracopos e a Europa irá contribuir para o crescimento internacional do aeroporto. Entre janeiro e outubro deste ano, o crescimento de passageiros internacionais em Viracopo foi de 24,3%", notou o CEO do aeroporto brasileiro, Gustavo Mussnich, citado no referido comunicado.

Fernando Vieira, diretor do aeroporto do Porto, destacou que a infraestrutura "serve atualmente 30 companhias aéreas, ligando a 79 destinos, e com a adição da Azul irá aumentar a conectividade mundial".

Atualmente, só a TAP efetua a ligação entre Porto e S. Paulo, com passagem por Lisboa.

A venda de bilhetes para a nova rota já está disponível nos canais de distribuição da Azul. Os voos, em A330 com capacidade para 272 passageiros, realizar-se-ão às terças, quintas e sábados a partir do Porto (partidas às 9.25 horas, com chegada às 16.20 horas) e às segundas, quartas e sextas no sentido inverso (partidas às 17.20 horas, chegada às 7.20 horas).