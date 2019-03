Banca cortou 20% dos balcões em cinco anos

Rui Barroso Hoje às 08:50 Facebook

Os resultados dos maiores bancos portugueses melhoraram. Mas a subida dos lucros não levou a mudanças na estratégia de corte de custos. Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Santander Totta, BCP e BPI mantiveram o ritmo de reduções de balcões e de cortes de pessoal.

Só no ano passado, saíram cerca de 1200 trabalhadores da banca e fecharam-se 320 agências. Em cinco anos, o número de balcões encolheu em 20%. São menos 1145. No final de 2018, os maiores bancos tinham 4411 agências em Portugal, segundo as contas anuais dessas instituições financeiras.

Desde final de 2013, os bancos que mais aceleraram no corte de balcões foram o Novo Banco, o BPI e a CGD. Têm atualmente menos 35% a 40% de agências do que há cinco anos. No caso do banco público e da entidade que resultou da resolução do BES, essa menor presença física decorre de exigências feitas pela Comissão Europeia para aprovar as ajudas públicas.

Menos 6000 funcionários

Os cortes também não poupam os trabalhadores. No ano passado, os cinco maiores bancos eliminaram cerca de 1200 postos de trabalho em Portugal, entre rescisões amigáveis e reformas antecipadas. Esse número aumenta para mais de 1400 se, em vez da CGD Portugal, fossem os dados da atividade de todo o grupo CGD, que apenas são discriminados nos relatórios do banco desde 2017.

No acumulado dos últimos cinco anos, as instituições financeiras reduziram em mais de 16% o número de funcionários. São menos seis mil trabalhadores. A resolução do BES levou ao maior corte. O Novo Banco tinha, no final de 2018, menos um terço dos trabalhadores do que o BES no final de 2013, um emagrecimento de mais de 2500 para cerca de 4800.

No entanto, o presidente da instituição, António Ramalho, tem indicado que os cortes já atingiram as metas do plano de reestruturação, indiciando que a saída de pessoal e o fecho de balcões estaria a chegar ao fim.

Em sentido contrário, o Santander Totta, aumentou o número de funcionários em mais de 20% no período em análise, um reflexo dos bancos que incorporou nesse período. Ainda assim, está em processo de emagrecimento. Em 2018, cortou 289 postos de trabalho, sendo superado apenas pelo Novo Banco e pela CGD na redução de pessoal.

O banco público deverá continuar a reduzir o número de funcionários. Até 2020 o plano é ter cerca de 6650 trabalhadores. No final de 2018, a entidade liderada por Paulo Macedo tinha 7675 empregados na atividade doméstica (7244 na CGD Portugal).

Marcelo apoia auditoria a créditos

O presidente da República concorda com o pedido de auditoria por parte do Governo aos créditos incluídos no mecanismo de capital contingente do Novo Banco. Esses créditos são um legado do antigo BES e o Novo Banco está a pedir dinheiro para fazer face às perdas que teve com esse ativos. Marcelo diz que "os portugueses têm o direito de saber o que se passou". Já Ricardo Salgado disse à TSF que "havia outras soluções para salvar o BES" e que foram rejeitadas três hipóteses de recapitalização.