Banco Montepio aumenta lucro para 12,6 milhões em 2018

Hoje às 18:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O banco Montepio teve um lucro de 12,6 milhões de euros em 2018, um aumento face aos 6,4 milhões de euros de 2017, divulgou hoje a instituição detida pela Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG).

De acordo com comunicado do banco, "este valor ficou comprometido por um conjunto de fatores excecionais que se registaram no quarto trimestre, e que não estão diretamente relacionados com a atividade do banco".

Entre estes "fatores excecionais" identificados pelo Montepio encontra-se "a provisão para a coima resultante do processo de contraordenação do Banco de Portugal em 2009 e 2014, no valor de 2,5 milhões de euros".

Além desta provisão, encontram-se nestes fatores "a alienação do Banco Terra Moçambique, e a consequente redução do resultado líquido de 3,7 milhões de euros devido à reciclagem da reserva cambial negativa; a venda de uma carteira de créditos em incumprimento (NPL, na sigla em inglês) no valor de 239 milhões de euros, que determinou a redução do resultado líquido de 8,3 milhões de euros; o custo de cobertura cambial de uma participação denominada em reais, realizada como medida de preservação do capital, no valor de 4,1 milhões de euros".