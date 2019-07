Bancos fecharam um terço dos balcões desde 2008

Elisabete Tavares Hoje às 09:17 Facebook

Número de balcões bancários é o mais baixo desde 1995. Em Lisboa encerraram 40% nos últimos 10 anos; no Porto desapareceram 37,8%. Valbom fica sem serviço.

A Autoeuropa acabava de ser inaugurada, a TMN tinha anunciado o primeiro telemóvel pré-pago do Mundo e a Portugal Telecom realizara a sua primeira fase de privatização. Corria o ano de 1995 e, desde então, nunca houve tão poucas agências bancárias em Portugal. Hoje há muitas cidades que não têm um único balcão aberto. É o caso de Valbom, em Gondomar, cujos 16 mil habitantes ficam a partir de hoje sem serviços bancários, com o fecho da sucursal do Millennium BCP ali instalada há quase 40 anos.

Os bancos encerraram um terço dos seus balcões desde a crise de 2008. O resgate financeiro de Portugal, a resolução do BES, o fim do Banif, e os enormes prejuízos nos grandes bancos explicam parte dos encerramentos. A digitalização dos serviços financeiros e da economia e a forte concorrência das "fintechs" fez o resto.

Numa década, encerraram mais de 2000 balcões no país: Lisboa perdeu 600 agências, 40% do total; o Porto viu fechar mais de 400 balcões (37,8%), enquanto no Funchal desapareceram 63 agências bancárias, nada menos de 41,4%, a maior quebra percentual.

Mais de metade dos distritos têm hoje menos balcões de bancos do que tinham há duas décadas. E já há cidades que não têm nenhuma agência.

Já foi longe demais

"Vemos com muita preocupação este processo de encerramento galopante de agências", considera Rui Riso, presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SIBSI), em declarações ao JN/Dinheiro Vivo.

"De facto, este processo já foi longe demais. Penso que chegou o momento de o repensar para evitar o apagão da Banca e dos serviços bancários em algumas zonas do país".

Mas os fechos vão prosseguir em alguns bancos. A Caixa Geral de Depósitos (CGD), por exemplo, prevê encerrar mais 100 agências até 2020, segundo o plano estratégico acordado com Bruxelas no âmbito da recapitalização do banco público. Irá ficar com entre 470 e 490 agências.

Mas não é caso único. A partir de hoje, os habitantes de Valbom deixam de contar com a sucursal do Millennium BCP. O banco deixou na porta um aviso aos clientes de que o atendimento passa para outra agência, em Gondomar, a cerca de cinco quilómetros de distância. António Braz, presidente da União de Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim, considera que o fecho da agência do BCP é um "rude golpe na qualidade de vida e no direito das populações aos serviços bancários".

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) limitou-se a responder que "esta diminuição resulta de decisões individuais de cada um dos bancos, sobre as quais a APB não se pronuncia".

Um aposta cada vez maior nos serviços digitais

Na tentativa de resistir aos novos desafios, os bancos têm vindo a desenvolver as suas áreas digitais, a criar aplicações e a incentivar os clientes a aderir ao "e-banking". Há cada vez mais serviços bancários prestados online. Em setembro entra em vigor a diretiva dos pagamentos que trará ainda mais concorrência por parte de "fintechs". "Reconheço que há razões económicas, tecnológicas e outras ligadas à nova geração de clientes que justificam o encerramento de algumas agências", afirmou Rui Riso, mas a solução "não pode limitar-se apenas ao encerramento de agências e redução dos seus colaboradores".