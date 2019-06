BCP está a avaliar fusão do Banco de Investimento Imobiliário

Hoje às 10:37 Facebook

O BCP está a estudar a fusão do Banco de Investimento Imobiliário, que já detém, através de incorporação a realizar até final do ano, informou hoje a instituição bancária ao mercado.

Em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Banco Comercial Português (BCP) refere que "se encontra em estudo a fusão do Banco de Investimento Imobiliário, S.A., uma subsidiária que detém a 100%, por incorporação no Banco Comercial Português, S.A.".

A operação deverá concretizar-se "até ao final de 2019", acrescenta a informação.

"Em devido tempo, o Banco Comercial Português, S.A. informará sobre eventuais desenvolvimentos relevantes decorrentes deste processo", refere o comunicado, sem avançar a forma como será concretizada a fusão.

Cerca das 10:10, na bolsa de Lisboa, o BCP seguia a descer 0,04% para 0,26 euros.