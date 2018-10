BMW chama para revisão 1,6 milhões de carros a diesel em todo o Mundo

Hoje às 11:23 Facebook

Twitter

O construtor automobilístico alemão BMW anunciou, esta terça-feira, que vai chamar para revisão 1,6 milhões de veículos com motor a diesel em todo o Mundo devido a problemas no circuito de refrigeração dos gases do escape.

A BMW explicou que nos veículos afetados, produzidos entre agosto de 2010 e agosto de 2017, o líquido de refrigeração pode escapar-se e em casos extremos causar um incêndio.

Em meados de agosto deste ano, a BMW tinha chamado para a revisão na Europa e na Ásia 480 mil veículos mas, depois de novas investigações a motores similares, a companhia alemã identificou mais veículos com problemas.