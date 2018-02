Bolsas europeias seguem negativas penalizadas por Wall Street

Hoje às 08:52 Facebook

As bolsas europeias estão a negociar em queda, penalizadas pela pelo fecho negativo de Wall Street na segunda-feira, com o índice Dow Jones a registar a maior queda diária da história (4,6%).

Pelas 08.15 horas, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a cair 1,82% e negociava nos 3.415,57 pontos.

As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre as perdas de 0,76% de Frankfurt e as de 3,37% de Madrid.

Em Lisboa, o PSI20 seguia negativo, a descer 2,65% para 5.262,06 pontos.

Na sessão de segunda-feira, Wall Street sofreu a sua maior queda histórica, contagiando os índices asiáticos que registaram fortes quedas, com o Nikei a perder 5% e Hong Kong 4%.