Borges lança Vinho do Porto vintage de 2015

Os Vinhos Borges lançaram o Borges Vintage Port 2015, um Vinho do Porto vintage produzido com as uvas da Quinta da Soalheira vindimadas no "ano excecional" de 2015.

Considerando "a secura da primavera e do verão" daquele ano como desafiante, a marca anuncia o lançamento no mercado de um "Vintage de caráter sedutor e densidade única", fruto de um "trabalho rigoroso e minucioso na vinha".

O Borges Vintage Port 2015 é feito a partir de uvas Touriga-Nacional, Touriga-Franca e Sousão e apresenta-se com uma "cor ruby intensa e escura", destacando-se "pelo aroma jovem e fresco, marcado pela presença de notas de eucalipto e mentol, com nuances de ameixa preta e madura (características de um ano de grande maturação)".

"Este porto é ideal para harmonizar com queijos gordos e sobremesas de chocolate ou frutos vermelhos. Já aos amantes de charutos, o Borges Vintage Port 2015 proporciona uma experiência única", considera a marca.