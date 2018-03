BPI quer aumentar número de administradores para 20

Hoje às 16:08 Facebook

O BPI quer aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 19 para 20, uma proposta que será debatida na próxima assembleia-geral do banco, marcada para dia 20 de abril.

Num comunicado enviado pelo banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI convoca os acionistas para uma assembleia-geral marcada para dia 20 de abril, estando, entre a ordem de trabalhos uma proposta de aumento do número de membros do Conselho de Administração, de 19 para 20, e a eleição de um administrador para preencher a nova vaga criada.

O BPI propõe que o novo lugar de administrador não executivo seja ocupado por António José Cabral (foi conselheiro no anterior presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso).

Nos pontos em discussão está também e eleição dos membros do Conselho Fiscal, composto por quatro membros efetivos e dois suplentes.

O BPI propõe que o Conselho Fiscal seja presidido por Manuel Ramos de Sousa Sebastião (que de momento é administrador não executivo e presidente do comité de auditoria da REN e que foi conselheiro do Conselho de Governadores do Banco de Portugal e presidente da Autoridade de Concorrência).

Para vice-presidentes do Conselho Fiscal, os nomes propostos são Rui Manuel Campos Guimarães (que está desde 2014 no conselho), Elsa Maria Roncon Santos (que entre 2011 e fevereiro passado foi diretora-geral do Tesouro e Finanças) e Ricardo Frias Pinheiro (que teve funções de gestão nas consultoras PwC e EY).

Na ordem de trabalhos da reunião magna de dia 20 de abril está previsto ainda que os acionistas deliberem sobre o relatório e contas de 2017, a proposta de aplicação de resultados do exercício do ano passado, a política de remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, entre outros.