Brasileiros pagam um milhão por casas de luxo em Portugal

Procura está em alta em Portugal: aos franceses e ingleses juntam-se agora também indianos e norte-americanos. Sotheby's, líder neste mercado, espera fechar o ano com crescimento de 11%.

As casas de luxo estão com forte procura e não é só em Lisboa e no Algarve. O Porto também está a despertar o apetite dos investidores. Os brasileiros são, neste momento, os mais ativos na procura de imóveis "premium", pelos quais chegam a pagar quase um milhão de euros. "É a nacionalidade que mais cresce", frisa Miguel Poisson, diretor-geral da Sotheby"s Portugal, imobiliária líder no setor do luxo. "E está-se a assistir à entrada de nacionalidades que vão ser muito importantes no futuro, como os americanos e os indianos."

Os brasileiros estão a ser empurrados para outras paragens pela difícil situação económica e a insegurança permanente que se vive no seu país. A língua comum e uma cultura próxima, associadas à segurança que se regista em Portugal e ao "status" de ser um país europeu, tem ditado esta escolha. Ainda assim, nas contas da Sotheby"s, os franceses continuam a liderar a compra destes imóveis, seguidos dos ingleses.

Augusto Homem de Leme, responsável da Louvre Properties (promotora especializada em reabilitação para o mercado de luxo), conta que tem há apenas três semanas um projeto de nove apartamentos em pré-venda perto da Avenida da Liberdade (Lisboa) e já garantiu duas reservas e a possibilidade de concluir outras cinco.

70% de estrangeiros

Os compradores são "um mix de brasileiros, alemães e nórdicos", sendo que o edifício "está vocacionado para o target brasileiro, que responde muito bem a estes conceitos". A Louvre Properties sentiu um forte crescimento de compradores brasileiros a partir do segundo semestre do ano.

A Sotheby"s registou em Portugal "um ano muito, muito positivo", estimando encerrar o exercício com um valor de vendas da ordem dos 300 milhões de euros, o que, a confirmar-se, significa um crescimento de 11% face a 2017, afirma Miguel Poisson. Venderam-se mais casas, mas também o preço dos imóveis aumentou, sendo que o valor médio das operações da imobiliária situou-se, este ano, nos 900 mil euros. Os estrangeiros representam 70% da carteira de clientes. A Sotheby"s Portugal foi a filial número 1 em toda a zona Europa, Médio Oriente, Rússia, Índia e África.

Aplicar em segundas casas

O dinamismo do mercado conduziu à constituição da Louvre Properties, que há quatro anos apostou na requalificação de imóveis para o segmento de luxo em Lisboa e Cascais, fruto da aliança entre um investidor francês e outro português. Atualmente contabiliza um investimento da ordem dos 60 milhões de euros em sete edifícios para reabilitação, estando prevista a conclusão do primeiro até março de 2019. Segundo Homem de Leme, os 21 apartamentos estão todos vendidos e maioritariamente a estrangeiros, apenas um foi comprado por portugueses. Já os outros dois imóveis para entrega em 2019 têm atraído também o interesse dos nacionais.

O imobiliário "é um setor refúgio para as famílias portuguesas de classe alta e para os investidores privados e institucionais", numa altura em que "não existem alternativas de investimento financeiro com rendimentos muito elevados", explica Miguel Poisson. Atualmente, os portugueses já voltaram a aplicar as suas poupanças na aquisição de segundas residências. E o Algarve centra as atenções: a região continua a despertar o interesse dos estrangeiros, nomeadamente dos ingleses em consequência do Brexit. "Os ingleses querem investir numa moeda segura, pois há um grande receio de uma forte desvalorização da libra". A procura não deverá abrandar em 2019, embora os preços tendam a estabilizar em Lisboa.

Mercado no Porto cresce 12%

O Porto também regista um forte crescimento deste mercado. A notoriedade que a cidade conquistou e os preços das casas, cerca de 30% abaixo dos de Lisboa, têm sido fatores de atração. O mercado de luxo no Norte "tem vindo a subir cerca de 12% este ano, devido principalmente a clientes estrangeiros", garante Miguel Aguiar, CEO da KW Business. Os preços começam nos 750 mil euros, para apartamentos com tipologias T3 e T4, e partem de um milhão nas moradias.

Números

900 mil euros

É o valor médio das operações da Sotheby"s em Portugal. A imobiliária vai fechar o ano com um valor de vendas da ordem dos 300 milhões de euros, um crescimento de 11% face a 2017.

750 mil euros

É o valor de partida para apartamentos de luxo com tipologias T3 e T4 no Porto. Quando se trata de moradias, os preços começam no milhão de euros.