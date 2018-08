British Airways e Air France deixam de voar para o Irão

Hoje às 17:04 Facebook

A British Airways e a Air France vão deixar de voar para Teerão em setembro.

A Air France vai deixar de voar para Teerão a partir de 18 de setembro, devido à fraca rentabilidade comercial da linha, anunciou esta quinta-feira a direção da empresa francesa.

A companhia aérea, que havia transferido as suas conexões para Teerão para a sua companhia aérea de 'low cost' Joon, referiu que "passou de três frequências semanais para uma desde 4 de agosto e vai interromper as suas conexões com Teerão a partir de 18 de setembro devido à sua baixa lucratividade comercial", segundo um comunicado do seu departamento de comunicação.

O anúncio surge no mesmo dia em que British Airways anunciou também que deixará de realizar voos diretos para a capital do Irão em setembro, porque "as operações não são atualmente comercialmente viáveis".

A British Airways anunciou que o seu último voo para Teerão será a 22 de setembro, com o regresso a Londres no dia seguinte.

A companhia aérea britânica tinha retomado os voos diretos para Teerão em setembro de 2016, após a suspensão do serviço em outubro de 2012, quando as relações entre a Grã-Bretanha e o Irão se deterioraram.

As duas decisões anunciadas hoje ocorrem depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, em maio ter retirado os Estados Unidos do acordo nuclear entre o Irão e as grandes potências mundiais e de ter reinstaurado sanções contra os iranianos.

O Reino Unido e França, juntamente com os restantes membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - Rússia, China e Estados Unidos - e a Alemanha, celebraram o acordo nuclear com o Irão em 2015.