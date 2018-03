Cadeira de bebé retirada do mercado por problema de segurança

Hoje às 13:18 Facebook

A marca Britax Römer alertou esta quinta-feira para um potencial problema de segurança nas cadeiras de bebé do modelo Dualfix, que devem deixar de ser usadas.

Este problema afeta apenas as cadeiras que foram postas à venda entre 3 de novembro do ano passado e 22 de março de 2018, não estando, por isso, o componente específico presente em qualquer outro produto da marca ou noutras versões da cadeira.

A empresa informou, em comunicado, que não existiram relatos de incidentes ou acidentes relacionados com o componente potencialmente defeituoso e que apenas uma fração das cadeiras poderá ter esse problema. No entanto, a marca optou pela retirada do produto como "uma medida de segurança", devido a resultados de testes regulares que não atenderam aos padrões de segurança internos de conformidade de produção (COP).

Foi disponibilizado também um link de acesso a instruções para verificar se a cadeira de bebé comprada poderá sofrer do problema encontrado.

Esta cadeira está à venda em Portugal, por exemplo, nas cadeias comerciais do grupo Sonae, El Corte Inglés e noutras plataformas online de venda.