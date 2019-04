Câmara de Lisboa sugere bicicletas a quem está sem combustível

Hoje às 20:44 Facebook

A Câmara de Lisboa, através da página do Twitter, partilhou uma imagem de bicicletas, sugerindo a sua utilização a quem está sem combustível, esta terça-feira, devido à greve dos motoristas de matérias perigosas.

"Aproveite. Estas têm o depósito cheio", lê-se na publicação do Twitter, que já conta com centenas de reações e dezenas de partilhas.

Houve quem achasse piada à brincadeira da autarquia, mas muitas têm sido também as reações negativas. "E quem precisar de uma ambulância, também vai aproveitar e vai de bicicleta para o Hospital?", pode ler-se num de vários comentários.

Os ministros da Administração Interna e do Ambiente e da Transição Energética declararam esta terça-feira a "situação de alerta" devido à greve dos motoristas de matérias perigosas.

Esta situação de alerta para o período compreendido entre esta terça-feira e até às 23.59 horas do dia 21 de abril, segundo uma nota do Governo enviada à Lusa, determina a "elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte das forças e serviços de segurança e de todos os agentes de proteção civil, com reforço de meios para operações de patrulhamento e escolta que permitam garantir a concretização das operações de abastecimento de combustíveis, bem como a respetiva segurança de pessoas e bens".