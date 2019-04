Carros usados de luxo a preços loucos

Reis Pinto Hoje às 10:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Ronda por stands revela um mundo de valores milionários e excentricidades, que inclui um blindado do Exército Português. Só um comerciante em Felgueiras tem em stock um total de 14 Ferrari.

O mercado automóvel do luxo e da exclusividade não cessa de crescer em Portugal. Em particular no universo dos usados. Há, no nosso país, cerca de 400 veículos à venda a custar acima dos 90 mil euros (dados recolhidos no Stand Virtual), sendo que o recorde pertence a um Ford Mustang, à venda em Avintes, Gaia, e cujo proprietário assegura ser um Shelby GT 500 Eleanor. Preço: 599 mil euros. No mesmo stand, encontramos mais dois carros com preços incomuns: 550 mil e 500 mil euros. São, respetivamente, um Lamborghini Aventador LP750-4 SV e um Ferrari 812 Superfast, matriculado no ano passado.

"Já tenho o Mustang há mais de 10 anos e não é para venda. Recebia tantos telefonemas por causa do carro que elevei o preço e acho que vou ficar com ele para mim. Os outros dois destinam-se a clientes muito exclusivos, que sabem o potencial de valorização destes carros. São viaturas mais para colecionadores ou investidores", salientou Vítor Oliveira, proprietário do stand Altamontra.