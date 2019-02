Carros usados importados triplicam desde entrada da troika

Diogo Ferreira Nunes com Teresa Costa Hoje às 10:03 Facebook

Portugueses foram buscar 77 241 automóveis ligeiros ao estrangeiro em 2018, 20% a 30% mais baratos. Gasóleo tem 60% do mercado, mas está a perder peso.

Os portugueses estão a ir mais depressa ao estrangeiro buscar carros ligeiros usados do que novos. As importações de veículos usados mais do que triplicaram desde que chegou a troika, mostram os dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal. O preço mais baixo, associado às vantagens fiscais, explica o crescimento deste mercado.

As importações de veículos usados aumentaram 16,7% em 2018 para 77 241 unidades. Este número supera em mais de três vezes os 23 145 carros usados vindos do estrangeiro em 2011 (ver infografia).

No mesmo período, as vendas de veículos ligeiros novos apenas aumentaram 48,8%, de 153 404 para 228 290 registos. O peso dos usados no mercado dos novos passou de 15,1% para 33,8% nos últimos sete anos.

"O mercado de usados tornou-se atrativo para concessionários e marcas. As pessoas, muitas vezes, preferem esperar pelo menos seis meses para comprar um usado porque pagam menos 20% ou 30% do que nos carros novos", explica ao JN/Dinheiro Vivo o presidente-executivo do Montepio Crédito, Pedro Gouveia Alves.

Os carros usados até cinco anos são os mais procurados, destaca Vítor Gouveia, presidente da APDCA - Associação Portuguesa do Comércio Automóvel.

Pedro Gouveia Alves refere que os veículos com mais idade "são um risco porque perdem a garantia do fabricante e a desvalorização deixa de ser interessante".

Mesmo nas marcas de segmento superior (premium), "os portugueses preferem comprar carros do segmento médio a baixo. Os carros com menos emissões de dióxido de carbono, bem como de cilindrada mais baixa, são mais interessantes para o mercado português", lembra o líder da APDCA.

As menores emissões também explicam o maior peso do gasóleo sobre a gasolina. Mas não foi sempre assim: entre 2011 e 2013, os importados a gasolina tinham um peso de 60% no mercado de usados; desde 2014, o gasóleo assumiu a dianteira, com quase 70% do mercado. Tal como nos novos, o diesel está a perder peso e ficou-se pelos 60% no ano passado.

A APDCA refere que "ainda é vantajoso a utilização do diesel para quem faça pelo menos 30 000 km/ano (particulares), e do ponto de vista fiscal e operacional (empresas)".

O maior peso dos usados importados no mercado automóvel português preocupa o secretário-geral da ACAP, Helder Pedro. "Devido aos diferentes níveis de carga fiscal entre países, assistimos à entrada em grande número de veículos usados, em proporções que só têm equivalência em países como a Roménia ou a Polónia".

Helder Pedro refere que esta situação tem contribuído para o envelhecimento da idade média dos carros ligeiros em Portugal. Quando a troika entrou, estes automóveis tinham 10,1 anos; em 2018, cinco anos depois da "saída limpa", já contavam com 12,6 anos.

Saiba mais

Marcas

Tal como nos carros novos, Renault, Peugeot, Mercedes e BMW são as marcas que mais se destacam nas importações de usados.

Países

França, Alemanha e Bélgica são os países onde os portugueses mais vão buscar carros. França lidera nos carros a gasóleo; Alemanha domina na gasolina.