Centeno dá bónus de 655 mil euros à administração da Caixa

Conselho de Administração do banco liderado por Paulo Macedo vai receber remuneração variável relativa a 2017. Bónus será pago em parcelas até 2023.

Os prémios, em numerário, do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), composto por oito membros, referentes a 2017 totalizam 655.297 euros. As remunerações variáveis relativas a 2017 vão ser pagas em parcelas, sendo que 25% foi entregue já em março deste ano. Outros 25% serão pagos em cinco prestações anuais iguais entre 2019 e 2023, de acordo com o relatório de gestão e contas referente a 2018 da CGD.

Os restantes 50% foram atribuídos em espécie, estando a sua liquidação condicionada pela evolução do plano estratégico 2017-2020.

