Centeno defende expansão da zona euro na "estreia" como presidente do Eurogrupo

Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, defendeu, esta segunda-feira, que se deve olhar "de uma forma muito positiva e construtiva" para a expansão da zona euro, abrindo as portas à Bulgária, que deseja tornar-se o vigésimo membro.

Em declarações à entrada para a primeira reunião do Eurogrupo a que presidirá, após a eleição em dezembro passado, Centeno, questionado sobre a vontade manifestada pela Bulgária de em breve aderir à zona euro, disse que, "politicamente", a sua mensagem "é muito clara", e vai no mesmo sentido daquela já transmitida pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

"Politicamente, é muito importante que neste momento em concreto possamos olhar para a expansão da zona euro com muito otimismo e com muita determinação. Temos naturalmente que criar condições para que isso aconteça. Há um conjunto de critérios que a Bulgária neste momento satisfaz, precisamos de fazer uma análise conjunta quando e se tal for solicitado pelas autoridades búlgaras, mas a mensagem política que eu queria deixar é que temos que olhar de uma forma muito positiva e construtiva para essa expansão, alargamento da zona euro", declarou Mário Centeno.