Centeno fora da corrida ao FMI

Mário Centeno já não deve ter hipóteses de chegar à liderança do FMI. Fontes oficiais ligadas ao processo garantem que a escolha está agora reduzida a três candidatos.

O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo já não está na corrida à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI), de acordo com fontes próximas do processo citadas pela Bloomberg. A agência diz que escolha do sucessor de Christine Lagarde está a ser liderada por França, que terá deixado cair o nome de Mário Centeno. As candidaturas devem ocorrer entre hoje, dia 29, e dia 6 de setembro. A escolha será feita até dia 4 de outubro

Esta semana, a Reuters avançava que o ministro português era um dos cinco nomes na "shortlist" para suceder a Christine Lagarde na liderança do Fundo Monetário Internacional.

Segundo as mesmas fontes, os nomes favoritos são agora a búlgara Kristalina Georgieva, diretora executiva do Banco Mundial, Jeroen Dijsselbloem, ministro das Finanças da Holanda, e Olli Rehn, governador do Banco Central da Finlândia e antigo comissário europeu. Georgieva tem o apoio dos EUA e Dijsselbloem da Alemanha.

Tal como Centeno, Nadia Calvino, ministra da economia de Espanha, também estará fora da corrida à liderança do FMI.